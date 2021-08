Enormt affaldsbjerg brudt i brand

RAVNSHØJ:Fredag aften er der gået ild i et enormt affaldsbjerg på Miljøstation Ravnshøj på Stenvej lige vest for Frederikshavn.

Her samler kommunen store mængder uorganisk affald, og lige nu er der både røg og flammer fra affaldsbjerget, der måler 300-400 meter i længden samt 1-15 meter i både bredde og højde og består af plastik, akryl, papir og en lang række andre produkter i endeligt deponi.

- Det er kæmpe, kæmpe stort. Vi kan se ild og røg i bunden og lidt ude i kanten. Vi skal gerne have det stoppet, inden det går ind i det store oplag, siger indsatsleder Thomas Dybro Andersen fra Nordjyllands Beredskab.

Det er anden dag i træk, beredskabet bliver kaldt ud til miljøstationen udenfor Frederikshavn.

Der bliver ifølge indsatslederen brugt både vand og jord i forsøget på at stoppe ilden. To gummigeder kører jord på, mens brandfolk bruger tre såkaldte højtryksrør, som hver sprøjter 200 liter vand nu i minuttet. To tankvogne sørger for vandet.

- Jord kvæler ilden, og vandet slukker vi med, oplyser Thomas Dybro Andersen.

Han har ingen åbenlys forklaring på, hvorfor der er gået ild i den enorme affaldsbunke.

- Det kan være selvantænding fra noget olie eller gløder fra grillkul, som folk har smidt væk og troet, at alle gløder var slukket. Men vi føler, vi har rimelig kontrol over det, siger indsatslederen.