Er du klar til kæmpe gravearbejde: Nu begynder fornyelsen af gågaden i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til en udskiftning, og regnvandet skal adskilles fra spildevandet i et nyt separatkloakeringssystem.

I 2020 fornyer Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning både gågaden og forsyningsledningerne i Danmarksgade i Frederikshavn.

Arbejdet med at forny første etape på strækningen mellem Tordenskjoldsgade og Fisketorvet begynder mandag 27. januar.

Man udskifter vand-, varme- og kloakledninger samt forskellige kabler for at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning – både nu og i fremtiden.

Udskiftningen af kloakledningerne er planlagt som en separatkloakering, hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem. Det sker for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med store regnskyl.

Begynder i hver sin ende

Der venter et omfattende arbejde, når samtlige ledninger, der ligger i jorden under gågaden, skal renoveres og udskiftes.

Det er derfor nødvendigt at arbejde samtidigt i begge ender. Arbejdet med at udskifte vand- og kloakledningerne begynder ved Tordenskjoldsgade.

Ved Kalls Torv begynder man med at udskifte fjernvarmeledningen. På et tidspunkt i foråret dækker man ned, skifter rundt og graver de samme steder.

Når ledningsarbejderne er afsluttet, begynder arbejdet med den nye belægning og indretningen af det nye samlingspunkt på Kalls Torv.

Adgang til gågaden for alle

Gågaden vil være tilgængelig under hele renoveringsarbejdet.

Fodgængere og kørestolsbrugere sikres adgang til samtlige butikker, spisesteder og andre erhverv i gågaden.

Sender en SMS

Forsyningen opsøger og informerer berørte forbrugere, der skal have nye fjernvarmestik, og sender sms-beskeder ud til alle beboere, der er registreret som forbrugere i Forsyningen.

Det kan ikke undgås, at det bliver nødvendigt at lukke for vand og varme i perioder – dog højest en arbejdsdag.

Arbejdstiden er som udgangspunkt fra kl. 7.00-15.30.

I tilfælde af, at arbejdet bliver forsinket, er der mulighed for at udvide arbejdstiden til kl. 18.00.

Omdannelsen af Danmarksgade fra Kirkepladsen til Fisketorvet forvandler gågaden til en samlingsgade og et attraktivt shoppingmiljø med centrale samlingspunkter, der løfter bymiljøet og mulighederne for liv, fællesskab og aktivitet i midtbyen året rundt.

Får nyt udseende

Aftenstemning i den nye gågade.

Gågaden får et nyt udseende med ny belægning, nye træer, belysning og nyt inventar. I den nye belægning lægges en ledelinje, for at mennesker med synshandicap kan orientere sig.

Kalls Torv indrettes som et nyt samlingspunkt med en stjernehimmel i belægningen dannet af sten. Torvet udstyres med et nyt siddemøbel og en samlingsscene, der er sikret gennem en donation fra Salling Fondene.

Første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra 27. januar til juni 2020, og anden etape fra august til november.

Det samlede budget for den nye gågade er på 30 millioner kroner.