Er næppe sket før: Valutakurs sætter særligt præg på nordjysk fodboldturnering

FREDERIKSHAVN:De ligger ikke på den (f)lade side i Rødspættebyen, hvor der er nok at se til i øjeblikket:

Uge 28 er lig med ungdomsfodboldturneringen Cup No.1 i Frederikshavn, og det betyder flere tusinde ekstra gæster.

170 hold med spillere, leder og familier betyder, at cuppen trækker godt 4000 personer fra store dele af verden til Frederikshavn, vurderer cup-manager Jette Varmløse.

Pudsigt nok er naboen Sverige stort set fraværende.

- Der er kun et hold med fra Sverige i år, og det er ret usædvanligt. Forklaringen er jo nok valuta-kursen, siger Jette Varmløse.

Fodboldturneringen betyder, at Frederikshavn får besøg af 4000 gæster fra forskellige steder på kloden. Foto: Henrik Bo

Hun tør ikke lægge hovedet på blokken, men det er muligvis aldrig sket før.

I øjeblikket svarer 100 svenske kroner til cirka 63 danske kroner, hvilket alt andet lige gør svenskernes ophold dyrere.

Fem i streg

Allerede i næste uge tager Jette Varmløse til Sverige, hvor der er Gothia Cup, for at tage kontakt til agenter, der kan få deltagerantallet i Frederikshavn til at vokse næste år - også med blå/gult isælt.

- Men jeg skal også snakke med en norsk agent, der har kontakter i Asien, siger Jette Varmløse.

Hold der kommer fra oversøiske destinationer har det i øvrigt med at tage flere turneringer af gangen, når nu et fly alligevel har fragtet dem så langt: Cup-manageren i Frederikshavn har eksempelvis kendskab til et hold fra Guatemala, der tager fem turneringer i streg i Danmark og Sverige.

- Fantastisk boost

Formanden for handelsstandsforeningen i Frederikshavn, Niels Bro, deltager som frivillig i ugens fodboldturnering, hvor han er involveret i deltagernes indkvartering på Abildgårdskolen og Nordstjerneskolen.

Turneringen i Frederikshavn giver også masser af ekstra kunder i gågaden. Foto: Henrik Bo

Han ligger ganske vist ikke inde med hverken rapporter eller analyser, der viser hvor meget omsætning turneringen genererer lokalt, men:

- Det giver et fantastisk boost til byen. Cup Nr. 1 er fuldstændig uundværlig for butikker, overnatningssteder og restaurationslivet, siger formanden for Frederik.

- Samtidig giver et godt værtsskab også gæsterne et positivt indtryk, så de får lyst til at komme tilbage, tilføjer han.

Strømper og drikkedunke

Hos Sportmaster i Danmarksgade kan man skrive under på, Cup Nr. 1 kaster mere end mål og frispark af sig.

- Det er en uge, hvor vi har meget mere travlt end normalt. Turneringen har stor betydning for os, siger butikschef Morten Mariager.

Butikschefen i Sportmaster i Frederikshavn, Morten Mariager. Foto: Henrik Bo

Det er både klubber, der pludselig kommer forbi, fordi der mangler strømper eller drikkedunke til holdet - men selvfølgelig også familier og grupper af unge, der lige skal have den nyeste fodboldtrøje eller et par fede sko.

- Vi kan måske godt mærke, at nordmændene i år putter lidt mindre i indkøbsposen, siger Morten Mariager - men ikke mere end han blot vil betegne det som en lille krusning på overfladen.

Også den norske valutakurs er lav i øjeblikket, men det har tilsyneladende ikke helt den samme effekt, som tilfældet er for svenskerne.

I hvert deltager 66 norske hold ved Cup Nr. 1, og der er masser af nordmænd indkvarteret i sommerhuse og på andre overnatningssteder i lokal-området.

"Den lille fede"

Cup Nr. 1 er Frederikshavn forenede Idrætsklubbers (Ffi) turnering, og 170 deltagende hold er ganske pænt.

Sidste år lavede man et overskud på omkring 300.000 kroner med færre hold, men der er stadig et stykke op til deltager-rekorden, der ifølge Jette Varmløse er 300 hold.

- Jeg tør ikke sige, hvad loftet for turneringen er. Men det vil godt kunne fungere med op til 250 hold. Så vil vi stadig være turneringernes svar på "Den lille fede", hvor afviklingen af kampene er samlet et sted, og det gør det mere overskueligt - og nemmere at følge kampene, når de andre hold fra ens klub spiller. Det er det vi hører, at mange af deltagerne sætter pris på, siger hun.

Cup Nr. 1