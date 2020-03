Erhvervsdirektør i Frederikshavn: - Vi undgår ikke fyringer lokalt

FREDERIKSHAVN:- Trepartsaftalen afbøder de økonomiske konsekvenser af Covid-19, men vi vil se fyringer lokalt.

Sådan siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord i Frederikshavn Kommune.

Med lønkompensationspakken bliver den private købekraft fastholdt, men dele af erhvervet i Frederikshavn Kommune er allerede hårdt ramt.

På søndagens pressemøde kunne regeringen og arbejdsmarkedsparter præsentere en vigtig lønkompensationspakke.

Den giver virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte, mulighed for at få lønkompensation fra staten for at undgå fyringer.

- Arbejdsmarkedets parter og regeringen har handlet hurtigt og ansvarligt, så stor ros til dem. Vi undgår ikke fyringer, men vi kan afbøde konsekvensen med dette initiativ, siger Niels Bay Christensen.

Turisme & oplevelse og fiskeriet er to meget store og vigtige økonomier i Frederikshavn Kommune, som bliver hårdt ramt af den aktuelle situation.

- Vores hoteller, spisesteder og attraktioner er voldsomt under pres. Én ting er, hvordan det rammer dem nu, men vi ser frem imod en påske, hvor sæsonen rigtig bliver skudt i gang, og det bliver rigtig dyrt for virksomhederne. Så det er en dyster udsigt, der vil betyde fyringer, vurderer Niels Bay Christensen og fortsætter:

- Den del af vores fiskeri, som afsætter deres fangst til restauranter og catering i ind- og udland er også hårdt ramt. I flere lande har man beordret restauranter og caféer lukket, og det har store konsekvenser for fiskeeksportørerne, fiskefabrikkerne og de enkelte fiskere.

Det er derfor overordentligt vigtigt, at regeringen er kommet med flere hjælpepakker til erhvervet, for vi vil blive hårdt ramt – også i Frederikshavn kommune.

- Den seneste lønkompensationspakke er rigtig vigtig, fordi medarbejderne får mulighed for at opretholde sin fulde løn, og vi bliver derfor ikke ramt på den private købekraft i Danmark. Derfor får vi ikke en decideret nedsmeltning af vores økonomi, siger Niels Bay Christensen.

Det er også en aftale, som gør, at virksomhederne hurtigere kan få gang i hjulene igen.

- Aftalen gør, at medarbejderne kan blive kaldt på arbejde igen fra den ene dag til den anden, i stedet for at virksomhederne skal ud at rekruttere. Det bliver mere agilt, og det er en klar fordel for både virksomhederne, lønmodtagere og hele samfundet, siger Niels Bay Christensen.

Erhvervshus Nord står klar til at hjælpe lokale virksomheder med at få overblik over situationen og hjælpe dem videre.