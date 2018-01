Erhvervslivet versus socialdemokrater

FREDERIKSHAVN: Erhvervslivets udfordringer var onsdag aften til politisk debat mellem Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og erhvervsledere i Frederikshavn Kommune på et 50 minutters koncentreret fyraftensmøde på Roblon A/S i Sæby.

Selvom tiden var knap på det sidste af Mette Frederiksens i alt tre møder i Frederikshavn Kommune, var mødet præget af en afslappet stemning og en uformel debat.

Kim Müller, der er teknisk direktør på Roblon og formand for Sæby Erhvervsforening bød velkommen sammen med borgmester Birgit Hansen (S), der glædede sig over, at et halvt hundrede erhvervsledere med kort varsel kunne finde tid til at mødes med en "halvrød" socialdemokratisk statsministerkandidat.

Mette Frederiksen indledte med at rose landets mange små og mellemstore virksomheder.

- I gør det godt og I gør os stolte, sagde hun.

- Som politiker skal vi skabe de rette rammebetingelser, men også sikre, at der skabes grobund for langsigtede investeringer, hvilket kræver brede politiske aftaler. Her kunne en ny regering baseret på de store gamle midtersøgende partier være en bedre løsning frem for blokpolitik, hvor de små yderliggående partier får forholdsvis stor magt, mente Mette Frederiksen.

Danmark er et landbrugsland

- Desværre har vi ikke de bedste erfaringer med en V-S regering, hvor forsøget sidst i halvfjerdserne kun holdt godt et år, men tiden er måske moden til igen at gøre forsøget med S-V - og ikke omvendt, kom det med et smil på læben fra statsministerkandidaten.

Mange var naturligvis interesseret i at høre, hvor Socialdemokratiet står, hvis de får regeringsmagten.

Landbruget spurgte, om de ville støtte op om landbrugspakken?

Mette Frederiksen slog fast, at Danmark fortsat skal være et landbrugsland.

- Det er grundlæggende, at vi forbliver med at have en stor egen fødevareproduktion. Vi synes, det er i orden, at der sker en målrettet regulering efter en individuel vurdering og landbrugspolitikken ikke hviler på ensidige blå eller røde holdninger, udtalte hun.

Strandby Fiskeriforening spurgte ind til de forestående Brexit-forhandlinger, hvor de danske fiskeres muligheder om fortsat fiskeri i engelske farvande er en afgørende faktor.

Aalbæk-Skagen vejen

Her udtrykte partiformanden en vis bekymring på fiskernes vegne.

- Vi vil naturligvis kæmpe sammen med regeringen om at få de optimale betingelser for Danmark. Alle gode resurser skal i spil.

Hvorfor hun efterlyste en større inddragelse i forhandlingsforløbet.

Flere blandt deltagerne gjorde Mette Frederiksen opmærksom på de trafikale flaskehalsproblemer mellem Aalbæk og Skagen samt passagen af Limfjorden.

Hun kunne kun give alle ret i, at der var problemer - som hun havde hørt om et par gange før - men vidste ikke hvornår pengene var der, idet også andre projekter til infrastruktur trænger sig på, påpegede hun.

Formand for Erhvervshus Nord, Karl Erik Slynge, havde svært ved at forstå, at Staten fravælger at få repareret og nybygget skibe i Danmark med tab af gode danske arbejdspladser til følge.

Flådestationens fremtid

Mette Frederiksen var også forundret over de snærende udbudsregler, som umuliggør, at danske værfter kan byde på opgaverne.

- Vi skal passe på, at vi i vores centraliseringens ønsker ikke står tilbage med ganske få leverandører, der får monopollignende status, sagde hun.

Deltagerne på dagens møde stillede også spørgsmål om udfordringer ved grøn omstilling, hvor specielt bølgeenergien havde vanskeligt ved at få finansieret projekter fra de eksisterende fonde.

Flådestationens fremtid var Mette Frederiksen til gengæld helt tryg ved, at den blev hvor den var.

- Men med Ruslands aggressive fremfærd ser det desværre ikke ud til, at der skal ske begrænsninger i forsvarsbudgetterne - tværtimod, sagde hun.

På uddannelsesområdet var der ikke unaturligt fokus på opprioritering af de erhvervsrettede uddannelser, og at få flere unge til at gå håndværkervejen.

Kim Müller oplyser slutteligt, at de tre erhvervsforeninger i Skagen, Frederikshavn og Sæby har planer om at invitere andre toppolitikere til at besøge Kommunen.