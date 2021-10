Essens-Tonny fik sit navn igen: "Tyven" lagde sig fladt ned

FREDERIKSHAVN:Kort efter Michelin-guiden udgav sine seneste stjerner i september, begyndte Tonny Kristensens restaurant at få en masse nye følgere på de sociale medier. Det kunne han ikke helt forstå, for selv om han får ros for sin mad, så var der ikke noget aktuelt, der havde sat noget som helst i gang på de sociale medier.

Det var først, da han så listen over de danske restauranter, der denne gang havde opnået Michelin-stjerner, at ti-øren faldt. Blandt dem var der nemlig en Michelin-restaurant på Hotel Frederiksminde i Præstø, der havde fået navnet "Essens", og det kunne man så læse i guiden efter Michelin-uddelingen og også på hotellets hjemmeside.

Så Tonny Kristensen lagde to og to sammen i forhold til de mange nye følgere.

- Når man skriver et navn på Instragram, så skriver man "restaurant+essens" og så skriver man måske også frederiks-et eller andet. Så kommer der et forslag, og så tror jeg, at folk bare trykker "følg" uden at lægge mærke til, at det er FrederiksHAVN og ikke FrederiksMINDE, der dukker op, siger Tonny Kristensen.

Lyd fra Præstø

Efter artiklen i Nordjyske er der dog kommet svar fra Hotel Frederiksminde.

- De ringede og beklagede, at de ikke havde tjekket, at der var en restaurant i forvejen, der hedder Essens, siger Tonny Kristensen, der ved selvsyn kan konstatere, at de har fjernet betegnelsen Essens fra deres hjemmeside og endda fået Michelin til at ændre navnet på online-platformen Guide Michelin.

Men selvom de har lagt sig fladt ned i Præstø, så er der stadig lidt bitterhed at spore i Frederikshavn.

- Jeg synes stadig, det er lidt mærkelig, at man navngiver sin restaurant uden at tjekke diverse sociale medier og Google for at se, om der et match. Men det er måske ikke sikkert, der er så god internetforbindelse på Sydsjælland, griner Tonny Kristensen, der dog ikke helt forstår, hvorfor de ikke ændrede navnet med det samme, de blev klar over navnesammenfaldet.

- At man bliver opmærksom på fejlen og ikke vælger at ændre det øjeblikkelig, det forstår jeg ikke. Jeg ville da aldrig kalde min restaurant et navn, som en anden restaurant hedder. Navnet er jo en stor del af stedets og min identitet, siger Tonny Kristensen.

Hotel Frederiksminde har ikke ønsket at kommentere sagen.