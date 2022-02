Ikonisk sommerhus med til salg-skilt står endnu

SKAGEN:Kun et stenkast fra havet. Vi har hørt sætningen før og afskriver den oftest som en mæglerformulering for et sommerhus, der ligger inden for en afstand af stranden på en 300 meter.

Men sådan er det ikke hos EDC Ole Bo i Skagen.

De kunne uden problemer have anvendt sætningen til at beskrive beliggenheden af sommerhuset Rævhulevej 34.

De fleste af os kender det som Fellen og det ligger på stranden og så tæt på vandkanten, at da orkanen Urd ramte Danmark og stranden nedenfor Rævhulevej i Skagen, så blev det mærkbart for ejendommen med den ganske vist helt enestående, men også udsatte beliggenhed.

- Men siden har huset klaret storme og orkaner uden problemer, siger ejendomsmægler Max Olesen, EDC Ole Bo.

Han har tjekket Fellen efter de seneste orkaner, og alt ser ud til at fungere fint.

”Fellen” i Gl. Skagen har gennem tiden oplevet lidt af hvert, og der er masser af historie forbundet med det unikke fristed, der har landets bedste havudsigt.

Det legendariske sommerhus ligger i noget nær vandkanten – og har ofte optrådt i medierne som et ikonisk billede på sommerhusidyl.

- Huset på grunden er til renovering, men beliggenheden er guld værd – og helt unik, understreger Max Olesen.

Huset har været til salg til 7,5 millioner i 240 dage, men det er et salg, der vil tage tid, siger ejendomsmægleren.

- Der er meget, som køber skal have til at gå op i en højere enhed.

- Der er kystsikringen, og der er strandkystbeskyttelselinjen og de muligheder, det giver en. Så der er behov for en køber med mod og forstand på, hvad der er muligt at gøre for at hjælpe denne perle videre til et nyt liv, siger Max Olesen

Huset er 140 kvadratmeter og er opført 1907.

Og har man modet, kan man genopføre et sommerhus, der svarer til det nuværende, og når det står færdigt, kan man nyde sin aftenkaffe eller eventuelt et glas bobler i det blå skumringslys, som gjorde skagensmalerne berømte.