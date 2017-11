Et ydmygende nederlag til Venstre

FREDERIKSHAVN: Av, av, av.

For katten da!

Valgets helt store taber i Frederikshavn Kommune blev Venstre, og spørgsmålet er så, om Venstres borgmesterkandidat, Jytte Højrup, har været alt for lidt opsøgende og alt for lidt aggressiv i kampen om at få den politiske magt.

Men sådan tænkte Jytte Højrup ikke på valgaftenen - i så fald skjulte hun det godt.

Selvfølgelig var hun skuffet, men hendes nattesøvn blev ikke ødelagt trods det ydmygende nederlag.

- Jeg vidste godt, at jeg var ude på en svær opgave. Men jeg havde ikke regnet med, at vi ville tabe så meget. Vi må bare se nederlaget i øjnene, siger Jytte Højrup, der understreger, at hun også fremover vil samarbejde i byrådet.

Men om Venstre skal til at skrue bissen på og have en anden strategi, vil Jytte Højrup gerne vente med at svare på.

- Vi skal holde en evaluering af forløbet. Og så må vi se, siger Jytte Højrup.