Fabrik frygter nye krav, når naboen laver ferieboliger og kulturcenter

SÆBY:Metalvirksomheden AVK Tooling i Sæby er betænkelig ved konsekvenserne af at få flere ferie- eller helårsboliger som naboer ved fabrikkens østside. Der, hvor den har sin varemodtagelse og -forsendelse.

Over for det trafikerede område ligger gården Havlund, og dens ejer, Margit Thomsen, ønsker at skabe et lille kulturcenter på gården med udstillinger og mødeaktivitet. Samtidig ønsker hun mulighed for at indrette to-tre ferieboliger i en del af gårdens bygninger.

Gården har ikke været i drift i mange år, og jorden, som hørte til den, er udstykket til sommerhuse.

AVK Tooling har gennem sin advokat gjort indsigelse mod den lokalplan, som skal gøre transformationen af Havlund fra landejendom til kulturcenter og ferieboliger mulig.

Virksomheden frygter støjklager og måske krav om støjdæmpning. Advokaten anfører, at AVK Tooling løbende har investeret i virksomheden og ikke har planer om hverken at nedskalere eller flytte fra Sæby, men tværtimod om løbende at udvide.

Indsigelsen fører dog ikke til ændringer i lokalplanen.

- For der er ikke tale om, at lokalplanen stiller skærpede krav til virksomheden i forhold til dem, der allerede gælder, siger formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Sørensen (V).

Hele området omkring gården er i dag udlagt til sommerhuse/boliger.

Den ny lokalplan lægger op til, at der på Havlund kan laves udstillinger, kulturelle aktiviteter inden for billedkunst, litteratur og musik, fællesaktiviteter for sommerhusgæster og lokale beboere samt formidling af kystnaturen.

Desuden bliver der mulighed for at indrette to ferieboliger på gården ud over stuehuset og for at en del af området over for AVK Tooling kan bebygges med et sommerhus.

Gårdens bygninger er bevaringsværdige, og der må kun i begrænset omfang ændres på deres ydre. Dog åbner lokalplanen mulighed for at bygge en ny førstesal oven på staldbygningen.