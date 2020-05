Fællessang på Toppen af Danmark

SKAGEN:En af de ting, der for tiden samler danskerne, er fællessang - fælles hver for sig, hvor specielt fredag aften er populær foran tv'et, når DR Pigekorets leder Phillip Faber og venner synger og spiller for.

Den tråd tog Hans Nielsen fra Skagen Odde Naturcenter sammen med Klitkoret op søndag aften, hvor der var et fællessangsarrangement a la drive-in; deltagerne sad i deres biler, mens Klitkoret sang for. Klitkoret blev så transmitteret via en FM-sender, så det kunne høres i bilradioen hos deltagerne.

Arrangementet var godkendt af politiet.