Fængselsvold endte med flænger i ansigtet

KRAGSKOVHEDE: En 19-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger, efter et fangeslagsmål i Kragskovhede Fængsel.

Den 19-årige er sigtet for at have overfaldet to andre indsatte med en skarp genstand, oplyser anklager Torben Kaufmann.

Voldsepisoden fandt sted onsdag og blev filmet af fængslets overvågningskameraer.

På videooptagelserne kan man - ifølge politiet - se, at den 19-årige blander sig i et skænderi mellem to indsatte og begynder at slå eller stikke ud efter de to.

En af de to indsatte havde efterfølgende en flænge i ansigtet, fortæller Torben Kaufmann.

Det er ikke lykkedes politiet at finde ud af, hvilken genstand, der er blevet brugt i slagsmålet, og den 19-årige nægter også, at det er ham, der optræder på overvågningsvideoen, oplyser anklageren.

Den 19-årige afsoner i forvejen en dom for vold i Kragskovheden.

Han kærede ikke kendelsen.