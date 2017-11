FREDERIKSHAVN: Danhostel i Læsøgade i Frederikshavn havde indbrud mandag morgen - og blot fem minutter efter havde lovens lange arm fat i kraven af en 45-årig mand fra lokalområdet. Den 45-årige er sigtet for flere indbrud det pågældende sted, og mandag eftermiddag blev han varetægtsfængslet i to uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Ifølge politiet i Frederikshavn, så kærede han den afgørelse.