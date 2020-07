Færgefarten er reddet: Her er testens resultat

LÆSØ:Faren er drevet over for Læsøfærgen, der var i risiko for at blive alvorligt ramt på driften. Fredag udviste et besætningsmedlem, ifølge TV 2, symptomer på corona-virus. Men lørdag kom testresultatet:

"Som mange nok har løst/hørt kom der i går en artikel ud omkring mistanke af coronasmittet besætningsmedlem - vi kan nu med glæde meddele jer at testen heldigvis er NEGATIV"

Hvis testen havde været positiv kunne færgeselskabet risikere, at flere besætningsmedlemmer ville skulle hjemsendes i isolation.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe direktør Lars Rieks for en kommentar. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.