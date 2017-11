Falsk mail snød: Idrætsforening udbetalte 34.000 kroner

ØSTERVRÅ: Falske mails, der snyder foreninger for tusindvis af kroner, er et stigende problem, der nu også er nået til Vendsyssel.

Det kan de snakke med om i Østervrå Idrætsforening, der for nylig blev fuppet til at udbetale 4200 euro svarende til knap 34.000 kroner til en udenlandsk konto.

Snyderiet foregår på den måde, at idrætsforeningens kasserer modtager en mail, der er fra klubbens formand, Knud Hjørnholm, der beder kassereren overføre 4200 euro og spørger, hvilke oplysninger hun skal bruge til det.

Kassereren skynder sig at få den sag ud af verden. Hun svarer på mailen, får et kontonummer og overfører pengene. Der er bare det problem, at klubbens formand aldrig har sendt den mail.

Meldt til politiet

- Det er brandærgerligt, for det er jo penge, vi godt kunne have brugt til noget mere spændende, siger Knud Hjørnholm, der har meldt sagen til politiet.

En uges tid efter får ØVI for øvrigt endnu en fupmail, og nu er beløbet, som kassereren bedes overføre, hævet.

Østervrå IF’s bestyrelse har nu strammet op på deres interne forretningsgang og advarer andre klubber og foreninger om at være påpasselige med den slags fupmails.

- Det er brand ærgerligt, for det er jo penge vi godt kunne have brugt til noget mere spændende, siger Knud Hjørnholm, formand for Østervrå Idrætsforening. Arkivfoto

Advarer andre foreninger

- Foreningslivet bygger i høj grad på tillid, men når vi bliver udfordrer på den måde, er vi selvfølgelig nødt til at stramme op, siger Knud Hjørnholm.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) opfordrer sine medlemsforeninger til at tage telefonen og få anmodningen om en overførsel bekræftet.

Nordjyske Bank advarer også på sin hjemmeside om fupmails til foreninger. Fremgangsmåden i svindelsagerne er som den fra Østervrå, at kassereren får en mail fra formanden om en meget vigtig betaling til udlandet, der skal ekspederes ekspres.

- Vi har oplevet to tilfælde med foreninger, der er blevet snydt. I det ene tilfælde kunne vi ikke gøre noget, men i det andet, nåede vi at stoppe betalingen, fordi den var en standardoverførsel. Der går derfor nogle dage inden transaktionen sker. Vi nåede det på målstregen i det tilfælde, fortæller administrerende direktør i Nordjyske Bank, Claus Andersen.

- Vi opfordrer til, at man altid skal foretage en kontrolopringning, og man skal lade være med at bruge det nummer, der er oplyst i mailen, siger han.