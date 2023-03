Familie fik spoleret hyggen: - Det lugter brændt

BUNKEN:Hyggen blev med ét spoleret for en familie i et sommerhus på Elsdyrvej ved Bunken syd for Skagen søndag formiddag.

Familien sad i stuen, da et af familiemedlemmerne udbrød: - Det lugter brændt.

Det var netop, hvad det gjorde, for der var ild i sommerhusets baggang, fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Familien fik slået alarm til 112 og blev beordret ud af huset.

Brandfolk fra stationerne i Ålbæk og Skagen blev sendt af sted, mens indsatslederen måtte sætte sig i sin bil fra Hjørring og køre mod nord.

I første omgang blev ilden bekæmpet med højtrykssprøjter, og det så ud til at virke efter hensigten.

- Ilden brød igennem taget, og den har spredt sig til under isoleringen og andre steder. Der bliver ved med at dukke nye gløder op forskellige steder, siger indsatslederen, som derfor vil fjerne lofterne i huset for at få bugt med ildlommerne.

Som det ser ud nu, er huset svært beskadiget i et tre meter bredt bælte.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver til sommerhus igen, siger Thomas Dybro.

Hverken mennesker eller dyr kom til skade ved branden.