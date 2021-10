Fandt 110 gram amfetamin under ransagning

SKAGEN:Efter et tip drog Nordjyllands Politi torsdag aften til en adresse i Skagen, hvor tipperen havde fortalt, at der blev handlet narkotika. Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Ankommet på stedet foretog politiet en ransagning på adressen, og her fandt betjentene 110 gram amfetamin - en hel del mere end til eget forbrug, så beboeren på adressen blev sigtet for at have været i besiddelse af narkotika med henblik på salg efter Straffelovens hårde narkoparagraf.

Der er tale om en 54-årig mand, som har en forhistorie med besiddelse af narkotika.