Fange død i nordjysk fængsel - sagen kan ende i Højesteret

JERUP:Vestre Landsret har torsdag frifundet Kriminalforsorgen for erstatningsansvar i forbindelse med en indsats død. Nu vil den afdødes familie forsøge at få sagen for Højesteret.

Det oplyser de pårørendes advokat, Tobias Stadarfeld Jensen, til Nordjyske.

I Byretten i Aalborg blev Kriminalforsorgen sidste år dømt i sagen, hvor en 40-årig mand i 2017 afgik ved døden i Kragskovhede Fængsel.

Byretten mente, at personalet i Kragskovhede Fængsel i Jerup ikke gjorde nok for at redde den 40-årige indsatte i fængslet, da han i 2017 havde taget en overdosis metadonpiller. Det kom til at koste den 40-årige livet - han døde i en celle.

En medindsat havde ellers gjort personalet opmærksom på, at den 40-årige havde slugt en stor mængde piller. Men i stedet for at tilkalde lægehjælp, anbragte fængselspersonalet den 40-årige i en celle, hvor han nogle timer senere blev fundet livløs, fremgik det af byrettens dom i 2022.

Kriminalforsorgen blev af byretten pålagt at betale erstatning til den 40-åriges efterladte - hustru og datter. En beløb på sammenlagt omkring en million kroner inklusive sagsomkostninger.

Men nu er Vestre Landsret nået frem til modsatte resultat. Landsretten frifinder Kriminalforsorgen for erstatningsansvar.

Nu vil den 40-åriges efterladte forsøge at få Højesteret til at vurdere, om Kriminalforsorgen har erstatningsansvar i forbindelse med fangens død.

- Vi går videre med sagen, om nødvendigt helt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, siger advokat Stadarfeld Jensen til Nordjyske.

I første omgang vil han på de pårørendes vegne ansøge om at få Højesteret til at behandle sagen. Det kræver, at sagen anses som principiel, og det mener advokaten at den er.