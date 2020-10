På flugt fra nordjysk fængsel: Fange brød ind hos kvinde og stjal bil

JERUP:En fangeflugt fra Kragskovhede Fængsel udviklede sig fredag formiddag til røveri og endte med et færdselsuheld ved Aalborg.

Omkring klokken 08 bankede det nemlig på døren hos en kvinde på Nyvangsvej i Jerup. Udenfor stod en 30-årig mand, som kort forinden var flugtet fra Kragskovhede og som angiveligt hurtigt skulle bruge et køretøj til at komme længere væk.

Det vidste den kvindelige beboer ikke noget om, men da manden bad om at få nøglerne til hendes bil, var hun klar over, at noget var galt, og hun forsøgte at lukke døren.

Her blev situationen ubehageligt, da det lykkedes manden at mase døren op og trænge ind i hjemmet ved at true kvinden. Indenfor fandt han selv bilnøglerne og stjal kvindens bil, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Den undslupne fange tog herefter flugten sydpå ad motorvejen, men han kom ikke særligt langt.

Omkring en time senere - kl. 09.15 - kørte han galt i bilen lige syd for Limfjordstunnelen, og der sluttede fangeflugten.

Da politiet ankom til stedet, fandt de hurtigt ud af, at bilen var stjålet, og at den 30-årige i øvrigt var flygtet fra fængslet.

Manden blev anholdt, og han bliver fremstillet i et grundlovsforhør fredag eftermiddag, hvor han bliver sigtet for røveri mod kvinden i Jerup samt for at have flygtet fra fængslet, fortæller Peter Skovbak.