Fanget på landevejen: Vanvidsbilist kørte 175 km/t

JERUP:Nordjyllands Politi var tirsdag tilstede med deres ATK-vogn på landevejen ved Jerup nord for Frederikshavn.

Her lyder hastighedsbegrænsningen på 80 km/t, men der var en del bilister, der så stort på det, skriver Nordjyllands Politi på twitter.

26 kørte for stærkt på strækningen og især én bilist vakte opsigt.

Vedkommende kørte 175 km/t og politiet er derfor ikke blege for at betegne vedkommende som vanvidsbilist og kørslen for åbenlys farlig og forbudt.