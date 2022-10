Fastfood-restaurant åbner nye lokaler i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Danske arkitekttegnede møbler og fastfood. Det er umiddelbart to forskellige verdener, der kolliderer, når Sunset Boulevard 11. oktober genåbner på Hjørringvej i Frederikshavn.

Butikken har gennemgået en totalrenovering, og fremover kan man altså sætte sig til rette i designermøbler, når man skal spise sin mad og nyde sin drikkelse.

Sunset Boulevard i Danmark Sunset Boulevard er Danmarks største danskejede fastfood-kæde. Den første Sunset Boulevard-restaurant åbnede i Odense i 1996. I dag har man 41 restauranter spredt ud over hele Danmark samt to i Grønland og en på Færøerne. Sunset Boulevard serverer et udvalg af burgere, sandwiches, salater, pommes frites og desserter. Kilde: Sunset Boulevard VIS MERE

Restaurantchef Marcus Kristensen forsikrer også om, at de nye omgivelser og den nye indretning i restauranten vil bidrage til en oplevelse.

- Jeg glæder mig til at åbne dørene for gæsterne og vise dem de nye, flotte lokaler. Det føles jo virkelig som en helt ny lækker, restaurant og jeg håber derfor, at åbningstilbuddet vil tiltrække en masse, så hele lokalområdet får resultatet af renoveringen at se, siger han.

Åbningstilbuddet, som Marcus Kristensen omtaler, består i en Original Burger til 29 kroner - den koster sædvanligvis 54 kroner.

Det tilbud gælder fra 11. til 16. oktober.