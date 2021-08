Anmelderrost restaurant sat til salg: - Vi har brug for at prøve noget nyt

LÆSØ:Matas-tørklædet var knapt nok bundet, og sydvesten spændt, før Kitty og André Palsgaard for snart tyve år siden droppede deres planlagte levevej og skiftede spor.

Materialist-tilværelsen blev skrinlagt, og André Palsgaard gik i land. Havnecafeen i Østerby på Læsø var sat til salg, og de nye ejere var et ungt par i begyndelsen af tyverne med mod på restaurationslivet.

- Vi sprang bare ud i det. Jeg var lige udlært på Matas i Aalborg, og André havde arbejdet som fisker i nogle år. Men det var det, vi ville, og så vi gjorde det, siger Kitty Palsgaard.

Havnecafeen i 2003. Foto: Eva Hørsholt

Restauranten blev til Læsø Spisehus i 2014 og Kitty åbnede Læsø Bolighus i den anden ende af bygningen. I 2015 begyndte André at producere røgvarer og pølser, han kom til at forhandle Galloway kød, og efterhånden kom der flere lokale specialiteter på hylderne.

Hårdt arbejde og potentiale til vækst skabte fremgang i begge virksomheder. Kitty rokerede ofte rundt i bolighuset, der kom flere varer på hylderne, og i nogle år måtte der ansættes fire kokke for at efterkomme efterspørgslen i restauranten.

I 2013 fik restauranten tildelt den regionale Tag Fat-pris på Læsø for at drive innovativ virksomhed, og i 2018 blev spisehuset optaget i White Guide.

Priserne fik de måske også på grund af deres specialitet, fiskefrikadellerne. Hvis du aldrig har smagt dem, og ikke når til Læsø, inden stedet er solgt, så får du opskriften her.

Andrés specialitet: Fiskefrikadeller 500 g hvid hakket fisk (+ måske lidt jomfruhummer) Læsø-salt (selvfølgelig) Friskkværnet peber 0,5 dl piskefløde 1 æg 0,25 dl Vand 1 spsk hvedemel 1 tsk kartoffelmel 1 stort hakket løg Smør til stegning Tilberedning Hak fiskekødet groft på en maskine. Rør det sejt med salt. Rør farsen med fløde, peber, æg, vand, hvedemel, kartoffelmel og hakkede løg. Lad farsen stå 20 minutter i køleskab. Form 12 frikadeller og steg dem i smør i cirka 12 minutter til de er gennemstegte. Hvis du har lidt hummer eller jomfruhummer til overs, kan du stoppe lidt ind i hver delle, inden du steger dem. André serverer frikadellerne med hjemmerørt remoulade, rugbrød og lidt grønt, men man kan også bare spise dem som fingermad, til frokost og aftensmad. VIS MERE

Kitty Palsgaard er uddannet materialist hos Matas og har succes med sit Læsø Bolighus.

For hele familien

Men det hele begyndte altså tilbage i 2003 - Kitty og André ville stå på egne ben, og de havde en ambition om opbygge et spisested med enkle retter af gode råvarer for hele familien.

Det blev starten på en succes. De er kendt for deres evne til at drive forretning med en helhjertet og uhøjtidelig omgang med kunderne.

Virksomheden har udviklet sit koncept gennem årene, og Havnecaféen byggede til og fik terrasse ud mod havnen i 2010. Fra 2012 begyndte Kitty og André at arrangere årlige musikoplevelser og der kom gourmetaftener på programmet.

Og nu er det på tide at komme videre, lyder det fra parret.

- Vi er til klar til et skifte nu. Vi har brug for at frigøre os og prøve noget nyt. Bolighuset er altid åbent, og André arbejder 80-100 timer om ugen i højsæsonen, så nu må der gerne ske noget nyt. Det er ikke fordi, vi piver over det, vi vil bare gerne i gang med noget andet efter næsten 20 år her, siger Kitty Palsgaard.

Læsø Spisehus som det ser ud i dag.

Hun bedyrer også, at de forsætter driften af Læsø Spisehus, indtil der er en køber.

- Og vi lover, at vi vil sørge for at overdrage alle fester og selskaber til de nye ejere, lyder det fra parret, der i dag er henholdsvis 42 og 45 år.

Mens de afhænder Læsø Spisehus tager de konceptet for Læsø Bolighus med sig. Det vil nemlig fortsætte i nye rammer. Kitty og André har købt bygningen på Gammel Østerbyvej, der oprindeligt husede Brugsen i Østerby.

- De sidste par år har vi snakket om et skifte, vi har bare ikke vidst hvordan, fortæller Kitty Palsgaard.

Deres plan er at drive forretning med bare én fast medhjælper.

- Coronatiden, hvor jeg passede butikken, og André tog sig af takeaway, var en stor omvæltning, men vi kunne egentlig godt lide at være færre i huset og arbejde tættere sammen, forklarer Kitty.

André Palsgaard får tid til at arbejde med blandt andet sin spegepølseproduktion.

Faste kunder

- Vi er klar over, at der ikke kommer så mange strøgkunder i Gammel Østerby, men vi er vant til, at 80 procent er vores kunder - både i spise- og bolighuset - er faste kunder, som vi kender. Det er det, vi enormt godt kan lide, erklærer Kitty.

- Vi har brug for et mere enkelt liv. Rent økonomisk bliver det heller ikke så anstrengende, når vi kun er to og én medhjælper.

Kitty og André har naturligvis fået utallige spørgsmål om, hvorfor de vil sælge spisehuset, når det går så godt.

- Vi føler ikke at vi kan udvikle os mere her. Men nu skal forretningen først sælges. Der sker ingen ændringer, før den er solgt, og det kan tage sin tid, understreger André.

De drømmer om, at nogen vil fortsætte med at drive restaurant i huset, der har alle muligheder - ikke mindst på grund af den enestående beliggenhed med udsigt over Østerby Havn og havet.

- Nu glæder vi os til at bidrage til at skabe mere liv i Gammel Østerby, og jeg har længe drømt om at kunne udvide bolighuset. Vi vil også skifte navn, men har endnu ikke valgt et nyt, siger Kitty.