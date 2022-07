Fede biler og fyldte gader i Skagen. Uge 29 er i gang - se fotos fra begyndelsen her

SKAGEN:Uge 29 er skudt i gang i Skagen.

Nogle kalder den Hellerup-ugen, men da vi besøgte Danmarks nordligste by mandag eftermiddag, var der en skøn kakofoni af både svensk, norsk, nordjysk og da også en anelse nordsjællandsk at spore i bybilledet.

Man plejer at sige, at indbyggertallet vokser til 50.000 dennne uge - fra 8.000 uden for sæsonen. Og der var da også et herligt liv i gaden og på havnen, hvor store yachts ligger som sild i en tønde, turister og lokale spadserer side om side og blandt andet beundrer de superbiler, der udlejes fra kajen.

Og netop bilparken i bybilledet er da også allerede imponerende, selvom ugen dårligt er begyndt.

Maseratierne mængede sig med Porcher, Ferrarier og utallige Teslaer i gaderne.

Og et ret ikonisk motiv foran Ruths Hotel med en rød Ferrari parkeret foran, var da også let at spotte.

Jo, uge 29 er skudt godt i gang, og du kan se masser af fotos fra den første dag i galleriet her:

Skagen uge 29 2022