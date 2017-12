Fejde om grevens hus

SKAGEN: Lensgreve Bendt Wedell til Frijsenborg og Wedellsborg stod til at få en dispensation til at bygge en stort, trelænget feriebolig på Hans Ruths Vej i Gl. Skagen. Men nu er der gået politik i sagen, så en afstemning i byrådet skal afgøre, om han, som er en af landets allerstørste jordbesiddere, kan få lov til at bygge 38 kvadratmeter mere end tilladt i lokalplanen for Gl. Skagen.

Et flertal i kommunens plan- og miljøudvalg sagde tirsdag ja til at give dispensation. Greven ønsker at bygge et hus på 248 kvm. med et samlet boligareal på 318 kvm.

Men Erik Kyed Trolle (S) og udvalgsformand Anders Brandt Sørensen (S) ville afslå dispensation, og Kyed har begæret sagen i byrådet.

Hvordan den endelige afgørelse falder ud, står nu helt åbent. Socialdemokraten Jens Hedegaard gik i udvalget ind for en dispensation. Hans stemme kan blive udslagsgivende, når sagen kommer til afstemning i byrådssalen - formentlig på det gamle byråds sidste møde.

Plan- og miljøudvalgets næstformand, Frode Thule Jensen (V) er skuffet over, at Erik Kyed begærede sagen i byrådet.

Thule synes, det er udtryk for en politisering, som ikke er i tråd med den linje, som V og S hidtil har fulgt i udvalget om nå til enighed eller acceptere flertalsafgørelser.

Sagligt mener han, at en dispensation er uproblematisk, fordi det store feriehus skal ligge tæt op mod det endnu større Ruths Hotel. Kommunens egen forvaltning havde også indstillet at give dispensationen.

Anders Brandt betegner en dispensation i den konkrete sag som en ændring af lokalplanen ad bagvejen.

- Ansøgeren købte en grund med hus og fik tilladelse at rive huset ned. Han står med en ubebygget grund og søger om at bygge noget, som ikke stemmer overens med lokalplanen. Han kunne i stedet have set sig om efter en grund, hvor det er tilladt at bygge et stort hus. Hvis vi vil tillade at bygge mere end 210 kvm., bør kommunen i stedet lave en ny lokalplan for Gl. Skagen.

Han frygter, at bebyggelsen i Gl. Skagen vil ændre karakter, hvis der gives dispensation.

- Så kan alle andre, der har hus i Gl. Skagen, også søge om at bygge 40 kvm. mere end tilladt efter lokalplanen.