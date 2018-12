Fejlmelding gav fordel ved brand på gård med 800 svin

DYBVAD: En alarm klokken 22.57 natten til lørdag til 112 om en gårdbrand med fare for 800 grise, der i første omgang lød på Fuglsangvej i postnummer Frederikshavn, men som to minutter senere blev korrigeret til en adresse på Fuglsangvej under postnummer 9352 i Dybvad, endte med at blive en fordel for beredskabet.

– Når vi får en melding om gårdbrand med fare for 800 svin, så rykker vi med det hele. For så skal der bruges mange hænder til at redde grisene ud af staldene. Og da den rigtige melding kom få minutter efter den første, så kunne vi dirigere slukningstoget fra Frederikshavn, som jo alligevel var ude at køre, til branden, der altså retteligt var under postnummer Dybvad. Samtidig kom der så to brandbiler fra stationerne i Sæby og Østervrå, fortæller indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn Kommune.

Brand i fodringsanlæg

Der blev heldigvis ikke brug for de mange hænder. Da Bo Isaksen og brandfolkene kom til det rette brandsted på Fuglsangvej ved Dybvad, kunne de nemlig konstatere, at branden var opstået i et maskinhus i en styringskasse til et fodringsanlæg.

I maskinhuset lå der også en del bigballer, og der var ifølge indsatslederen gået ild i en enkelt af dem.

– Der var en lidt røg i en af svinestaldene, men vi fik hurtigt etableret ventilation og udluftet i stalden, så grisene var aldrig i alvorlig fare, og vi fik hurtigt slukket branden i fordringsanlægget, fortæller indsatslederen.

Kort efter brandfolkenes aktion kom også en elektriker til stedet, og han kunne i samarbejde med gårdejeren få genetableret strømmen til fodringsanlægget, så svinene heller ikke kom til at lide nød i form af manglende føde.

– Her kan man se konsekvensen af, at man har en vej med samme navn i Frederikshavns Kommune. Men heldigvis kan vi glæde os over, at det alt i alt blev en lykkelig udgang på det, der startede med en fejlmelding på adressen, lyder det fra Bo Isaksen.