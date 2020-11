Fem klasser blev sendt hjem i går: I dag er otte elever smittet med corona

I alt otte elever er konstateret smittet med covid-19, dagen efter, at Sæbygaard Skoleafdeling valgte at sende fem klasser hjem. Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

I går skrev kommunen, at en medarbejder og to elever var blevet konstateret smittet med covid-19, og det fik skolen til at hjemsende fem klasser, der var udpeget som nærkontakter.

Alle elever går i de allerede hjemsendte klasser, og derfor er der ikke behov for at sende yderligere medarbejdere eller elever hjem.

De nyeste tal viser, at der i det seneste døgn har været 1353 tilfælde af coronavirus i Danmark, et rekordhøjt tal.