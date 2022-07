Ferieflop: Betalte 21.000 kroner for et mareridt

SKIVEREN:Ernst Guldborg havde glædet sig til ferien i et sommerhus i Nordjylland sammen med familien.

På nettet virkede det firestjernede sommerhus med pool og sauna ved Skiveren som det helt rette sted for den tidligere stofgrossist fra Videbæk ved Herning til at knappe skjorten op, tage shorts og sandaler på og slappe af med god mad og kølige forfriskninger på terrassen.

Så lejen på 21.000 kr. for en uge i sommerlandet blev betalt, og forventningerne var høje, da Ernst Guldborg, hans hustru, svigerdatter og to børnebørn rullede ind foran det blå træhus på Tritonvej lørdag 16. juli kl. 16.15 efter at have hentet nøglen hos DanCenter Ålbæk.

- Hvis det hele havde været, som det skulle være, havde vi såmænd gerne betalt 30.000 kr. Vi kom for at få en god ferie, og det har vi ikke haft, lyder det fra Ernst og Karen Margrete Guldborg. Foto: Bente Poder

De tillokkende billeder fra udlejningsbureauet Feline Holidays' hjemmeside, der samarbejder med DanCenter, var milevidt fra virkelighedens verden.

- Det er to vidt forskellige ting. Det var rigtigt beskidt. Overhovedet ikke gjort rent. Det var simpelthen en katastrofe, som det så ud. Jeg kan godt forstå, de vil have pengene, inden de udleverer nøglen, fortæller Ernst Guldborg.

Denne seddel lå på spisebordet i sommerhuset, da familien Guldborg fra Videbæk ankom. Her stod der, at huset var rengjort - og så var der også en hilsen med ønsket om en "rigtig god ferie". Privatfoto

Mange ting galt

Straks efter ankomsten ringede han til DanCenter i Aalbæk.

Efter små to timer i kø i telefonen fik Ernst Guldborg endelig kontakt, og DanCenter sendte to rengøringsfolk ud for at vaske gulvene i sommerhuset.

- Men det ser stadig herrens ud, sukker Ernst Guldborg og kigger rundt i sommerhuset, som tydeligt bærer præg af at være opført i 1995 og have været lejet ud mere end én gang.

Familien Guldborgs kritik af tilstanden på sommerhuset i Skiveren stopper nemlig ikke ved de beskidte gulve.

Familien har noteret sig en lang række ting, der ikke bør være i vejen i et sommerhus, der koster 21.000 kroner at leje i en uge - også selv om det er højsæson.

I en uge, hvor temperaturene i Nordjylland et par gange er nået over 30 grader, kunne det have været rart med parasoller, der hang sammen og kunne anvendes. Sådan er det ikke i sommerhuset på Tritonvej i Skiveren. Foto: Bente Poder

Gummibeklædningen i poolens sider og bund sidder løst. Døren ind til poolrummet binder, så man tror, døren er låst. Døren ind til det rum, hvor husets sikringer sidder, er låst med en hængelås, hvor koden ikke virker. Mikroovnen virker ikke. Tv-parabolen fastholder ikke signalet. Der er månedgammelt snavs i alle hjørner og vinduer, og parasoller og hynder til terrassemøblerne er flænset i stykker.

Gulve og tæpper i sommerhuset er møgbeskidte. Foto: Bente Poder

- Og tæpperne er simpelthen så snavsede. Det er frygteligt. Vi klager ikke over, at huset er slidt. Det, vi klager over, er, at det er møgbeskidt, og at mange ting er i stykker. At man vil være bekendt at leje sådan noget ud. Det er skammeligt og alarmerende. Det her ligner mere en pengemaskine, og så let skal det ikke være at plukke folk, siger Ernst Guldborg og fastslår, at den dårlige oplevelse helt overskygger glæden ved at feriere nær strand, vand og Skagen.

Låget til kaffemaskinen har vist ikke set en opvaskebørste i en rum tid. Foto: Bente Poder

Ville hellere være hjemme

Siden ankomsten har familien sovet med nogle vattæpper, de havde taget med til at bruge på stranden. De puder og dyner, der var i huset, var så beskidte, at de ikke ville ligge med dem - selv med deres eget sengelinned på.

Ankenævnet for Feriehusudlejning Hver eneste sommer er der eksempler på alvorlige tvister mellem lejere af sommerhuse og udlejningsbureauer. Hvis ikke de formår at nå til enighed i en tvist, kan sagen ryge videre til Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Ankenævnet for Feriehusudlejning er oprettet i 2010 og erstatter det hidtidige klagenævn, der hørte under Feriehusudlejernes Brancheforening og fungerede fra 2003 til 2010.

Det er et privat ankenævn, som Forbrugerrådet Tænk og Feriehusudlejernes Brancheforening står bag, og her kan sommerhuslejere mod et gebyr på 300 kr. få behandlet klager over fejl og mangler ved ferieboliger i Danmark og det øvrige EU.

I 2021 modtog ankenævnet i alt 132 klager. Det er en stigning på 30 pct. i forhold til 2020, og ca. hver femte af de klager vedrørte tvister om afbestilling på grund af corona.

I 79 sager blev der truffet en afgørelse, og i 15 af dem fik klageren helt eller delvist medhold, mens 64 sager blev afvist. I 36 sager blev der på ankenævnets mellemkomst indgået et forlig. Ankenævnet for Feriehusudlejning VIS MERE

- Vores ferie er helt ødelagt. Jeg vil da tusind gange hellere have været hjemme end at sidde her nær Skagen og være utilfreds. Vi føles os snydt, fastslår Ernst Guldborg.

Familien har været i kontakt med Feline Holidays, som ifølge familien kan se, at der også er blevet klaget over sommerhuset af familien, der havde sommerhuset ugen før, familien Guldborg ankom.

Kvitteringen dokumenterer, at familien Guldborg har givet godt 21.000 kroner for syv overnatninger i sommerhuset på Tritonvej i Skiveren. Privatfoto

Forlig og rosé

Trods flere henvendelser til DanCenter for at få dem ud at se sommerhuset og den tilstand, de oplever ikke matcher den pris, de har betalt, havde familien torsdag formiddag endnu ikke set skyggen af hjælp eller forståelse fra udlejningsfirmaet, som ifølge firmaets egen hjemmeside udlejer 6400 sommerhuse og ferieboliger over hele Danmark.

Men siden Nordjyske torsdag rettede henvendelse til DanCenter Ålbæk og DanCenters hovedafdeling for at få en forklaring, har familien Guldborg haft besøg i sommerhuset af den lokale DanCenter-afdeling.

- Vi gik det hele igennem sammen, og vi er blevet enige om et forlig, så de betaler os 10.000 kr. tilbage. Og så har vi også fået en flaske rosé, fortæller Ernst Guldborg.

Trods forliget er han stadig utilfreds over den oplevelse, han og familien har haft.

- Vi står heldigvis ikke i en situation, hvor vi mangler penge. Hvis det hele havde været, som det skulle være, havde vi såmænd gerne betalt 30.000 kr. Vi kom for at få en god ferie, og det har vi ikke haft på grund af det hus, siger Ernst Guldborg.

Genkender ikke oplevelse

DanCenter har skriftligt meddelt Nordjyske, at de ikke genkender familien Guldborgs oplevelse af, at der ikke er blevet reageret på familiens henvendelser.

"Ved opholdets begyndelse, 16. juli, fortalte gæsterne os, at de ikke var tilfredse med rengøringen. Efter aftale med gæsterne blev der udført en ekstra rengøring samme dag, imens gæsterne var ude for at spise aftensmad et andet sted", forklarer DanCenter i en mail til Nordjyske.

I den mail oplyser udlejningsfirmaet også, at de efter en henvendelse 19. juli havde forklaret familien Guldborg, at DanCenter var nødt til at kontakte ejeren af sommerhuset om de forhold, familien havde klaget over. Og at kontorpersonalet ved åbningstid torsdag "ville gøre deres bedste for at løse situationen."

I forhold til familien Guldborgs kritik af forholdene omkring poolen forklarer DanCenter i mailen til Nordjyske, "at vores poolservice lavede service på poolen fredag, dagen før gæstens ankomst, og på det tidspunkt blev det kontrolleret, at poolen fungerede og døren kunne lukkes."

Udlejningsfirmaet bekræfter videre, at der torsdag blev aflagt besøg i sommerhuset for at følge op på familien Guldborgs kritik. Og at der er indgået en aftale med familien.

"DanCenter betragter derfor denne sag som afsluttet og arbejder fortsat på altid at tilbyde den bedste ferieoplevelse til alle gæster.”

Kun respekt for medierne

Ernst Guldborg har mest af alt et skuldertræk til overs for DanCenters forklaring.

- Jeg synes, det er skammeligt, at DanCenter først reagerer, når medierne tager fat. Men det er åbenbart det eneste, de har respekt for, siger Esben Guldborg.

Sammen med sin familie pakker han fredag morgen sammen og kører hjem til Videbæk.

- Og så håber jeg ikke, de lejer det hus ud, før der er gjort noget ved alt det, vi har påpeget, siger han.

Sommerhus i Skiveren