Feriegæst fik ridset to Porscher i Skagen

SKAGEN:Uge 29 er den tid på året, hvor Skagen forvandler sig fra alene at være en populær feriedestination til at være stedet, hvortil de unge, smukke og rige kører i kolonner af luksusbiler for at feste til den lyse morgen i det helt særlige lys på Toppen af Danmark.

Og det er ikke kun velhavere fra Hellerup, der indlogerer sig for at blive en del af den fest og få ferieminder med hjem.

En feriegæst fra Børkop i det sydlige Jylland kunne dog nok godt have undværet det, han blev udsat for natten til søndag, hvor hans to medbragte Porsche Carrera'er blev ridset af ukendte gerningsmænd, mens de holdt parkeret på Øster Strandvej, der går fra byens centrum og ud til Skagen Sønderstrand.

- Begge biler blev ridset på bagsmækken, oplyser politiassistent Kasper Bang fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn. Han oplyser endvidere, at hærværket er sket i tidsrummet fra kl. 1 til klokken 7 søndag morgen.