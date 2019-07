Ferieindbrud: Tyve på spil i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN/ELLING: Ferietiden er en travl tid - ikke bare for de ferierende, men så sandelig også for indbrudstyvene, der benytter tiden til at bryde ind i folks ferieramte huse.

Det er sket i to tilfælde i Frederikshavn og Elling, og indbruddene er først blevet opdaget onsdag.

Ved et indbrud i en villa på Skovlund er der mellem lørdag og onsdag brudt et vindue op, hvorefter der formentlig er stjålet smykker og en Macbook.

- Når jeg siger formentlig, så er det fordi huset bliver passet af en nabo, som ikke er helt sikker på hvad der er stjålet, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Samme forhold gør sig gældende ved et indbrud på Tuenvej i Elling. Her var det familie til de bortrejste, der opdagede indbruddet onsdag. Det er sket i tidsrummet fra søndag til onsdag.

- Her ser det ikke ud til at der er stjålet noget, men det kan ikke siges med sikkerhed, da villaens beboere altså er på ferie, konstaterer Peter Skovbak.

Han roser beboerne i de to villaer for at have nogen til at holde opsyn med husene.

- Det er en god ide, men man kan jo altså ikke gardere sig 100 procent mod indbruddene. Man kan selvfølgelig installere alarm, men opsyn er altså også en god ting, siger politikommissæren.