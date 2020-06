Ferielejligheder på Læsø brændt ned

VESTERØ:Havnebakken Bed & Breakfast på Lærkevej 6 i Vesterø mistede tirsdag eftermiddag en del af sin udlejningskapacitet, da tre ud af seks ferielejligheder i en træbeklædt bygning udbrændte.

Det oplyser indsatsleder Morten Pihler fra Nordjyllands Beredskab.

10 brandfolk fra Falck i Byrum blev alarmeret kort før kl. 17, og da de kom til adressen, som tidligere husede Læsø Vandrerhjem, havde ilden godt fat i bygningen med de seks mindre ferielejligheder.

- Jeg vil tro, halvdelen af de seks lejligheder er totalskadede, siger Morten Pihler.

To lag tag ovenpå hinanden på ferielejlighederne gjorde arbejdet med ildslukningen mere besværlig. Foto: Nordjyllands Beredskab.

Bygningen havde ovenpå loftet både isolering og to lag tag - et eternittag og et nyere stålpladetag.

- Vi havde en del arbejde med at få skilt det ad for at komme ned til der, hvor det brændte, forklarer indsatslederen.

Årsagen til branden knytter sig til arbejde med en ukrudtsbrænder. En mand på stedet har forklaret, at han tidligere på dagen havde gået på stedet med en ukrudtsbrænder, og at det kan være årsagen, men det er politiet, der ser på den del af opklaringsarbejdet.

- Vi bekymrer os ikke så meget om årsagen. Vi slukker brand, siger Morten Pihler.

Ifølge vagtchef Poul Fasterberg, Nordjyllands Politi, er der endnu ingen afklaring af brandårsag. Det arbejde fortsætter onsdag.

Arbejde med en ukrudtsbrænder kan være årsagen til den brand, der fik tre ferielejligheder til at udbrænde. Foto: Nordjyllands Beredskab

Branden var så godt som slukket efter et par timers arbejde. Ifølge indsatslederen bliver der et par brandvagter på stedet for at forhindre, at ilden blusser op igen.