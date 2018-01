FF Skagen har virkelig haft viljen til vækst

SKAGEN: Man kan hurtigt gå fra FF Skagen over til Skagerak Pelagic på Skagen Havn, og de to virksomheder har handlet sammen i en årrække. Resterne fra sildefiletfabrikken Skagerak Pelagics produktion har FF Skagen brugt til at producere fiskemel og fiskeolie. For fire måneder siden skete der noget, som er en af forklaringerne på, at FF Skagen netop nu vinder den største lokale erhvervspris "Frederikshavn Erhvervsråds Vækst og Viljeprisen 2017". I oktober 2017 købte FF Skagen FF samtlige aktier i Skagerak Pelagic A/S for et trecifret millionbeløb. Opkøbet fulgte i kølvandet på andre investeringer i millionklassen, og dertil kommer at FF Skagen har moderniseret både deres egen fabrik i Skagen og Hanstholm Fiskemelsfabrik for 100 millioner kroner.

Så selvom man som FF Skagen er en virksomhed fra 1960, er der masser af vilje til vækst især de seneste år, og det er blevet bemærket i Frederikshavn Erhvervsråd, der torsdag uddelte Vækst og Viljeprisen for 13. gang.

Islandske Johannes Palsson kom til FF Skagen første januar 2014, hvor han blev ansat som administrerende direktør.

- I 2014 var der allerede sat gang i en række projekter. Det er rigtigt, at opkøbene er sket i min tid, men det var del af en vedtaget strategi, som jeg har været med til at gennemføre, siger Johannes Palsson og roser medarbejderne for deres indsats i forbindelse med opkøbene og vilje til at få virksomhederne integreret.

- Vi er meget stolte på virksomhedens vegner over at få Vækst og Viljeprisen, og for er det vores ansattes arbejde, der bliver prisbelønnet. De har virkelig fortjent denne anerkendelse, siger Johannes Palsson, der fra sit hjørnekontor på 2. sal af administrationsbygningen kan se yderligere to bygninger med Skagerak Pelagic, som i øvrigt også opstod som en fusion mellem flere virksomheder tilbage i 2006.

I Johannes Palssons fire år som direktør har FF Skagen overtaget Hanstholm Fiskemelsfabrik. Man har investeret i HF Transport og fiskehandel og Frølunda transport i Sverige, og en måned før aftalen om Skagerak Pelagic faldt på plads overtog FF Skagen, via deres medejerskab i Sweden Pelagic, Nielsen Fiskeeksport i Aalbæk i september 2017.

Nej, det er ikke overdrevet at sige som formanden for Frederikshavn Erhvervsråd Karl Erik Slynge sagde i sin motivering ved prisoverrækkelsen:

- FF Skagen er en afgørende spiller i fiskeriet i Skagen og Nordjylland. Gennem organisk vækst og en solid proaktiv opkøbsstrategi er de med til at sikre og styrke fiskeriets tilstedeværelse i Frederikshavn Kommune.

FF Skagen og Johannes Palsson er som udgangspunkt færdig med opkøb i denne omgang. Selvom man aldrig ved, hvilke muligheder, der viser sig.

- Men den kommende tid handler for os om fokus på intern udvikling og strukturering af sildevirksomheden, forklarer Johannes Palsson.

Antallet af ansatte er for eksempel steget markant med opkøbet af Skagerak Pelagic.

- I dag har 200 ansatte i mel+ olieproduktion og 200-250 ansatte i sildeproduktionen, siger Johannes Palsson.

FF Skagen står i dag på to ben, og den oprindelige del med fiskemel og fiskeolie, hvor man er blandt verdens største producenter, skal også gerne vækste i 2018.

Virksomheden har gennem længere tid knoklet for at få lov til at sælge fiskeolie til mennesker, og i 2018 sender man en ansøgning afsted. Potentialet er stort, 23 procent af hele verdens fiskeolie sælges som human fiskeolie

- Opkøbet af Skagerak Pelagic skal også ses i lyset af, at vi i længere tid har arbejdet med at få godkendt produktion af fiskeolie til human produktion og ved at vi nu har direkte adgang til ferske råvarer, håber vi på at sikre grundlaget for at få lov til at anvende fiskeolien til human anvendelse, siger Johannes Palsson.