FF Skagen køber sildeproducent

SKAGEN: Fiskemels- og fiskeolieproducenten FF Skagen A/S har indgået en aftale med Skagerak Group A/S om køb af samtlige aktier i Skagerak Pelagic A/S i Skagen.

Skagerak Pelagic er Danmarks største producent af sild til human konsum og førende inden for sit område i Europa.

- Det glæder mig, at jeg med salget af Skagerak Pelagic til FF Skagen sikrer kontinuitet i den udvikling, vi i Skagerak Group har startet for 10 år siden med en meget omfattende strukturering af den danske forædlingsindustri inden for sildeproduktion i Danmark. Ved salget styrkes den pelagiske industri i Danmark, og vi sikrer dermed den fremtidige udvikling i branchen, siger Iver Espersen, der er direktør og ejer af Skagerak Group i Hirtshals.

- Købet af Skagerak Pelagic er en naturlig udvikling af FF Skagen, som dermed sikrer sammenhæng i forædling af pelagiske arter i Danmark, siger administrerende direktør i FF Skagen Johannes Palsson, som bliver ny administrerende direktør i Skagerak Pelagic.

Med overtagelsen af Skagerak Pelagic sikrer FF Skagen sig fuld udnyttelse af den råvare, som fiskerne leverer til menneskeligt forbrug hos Skagerak Pelagic. FF Skagen udnytter hele råvaren ved at producere proteiner og fiskeolie til anvendelse i dyrefoder, uddyber Johannes Palsson.