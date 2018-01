FF Skagen vinder Vækst og Viljeprisen

FREDERIKSHAVN: For 13. gang blev der torsdag formiddag fundet en vinder af Vækst og Vilje Erhvervsprisen i Frederikshavn kommune, som uddeles af Frederikshavn Erhvervsråd. Prisen blev givet til FF Skagen og iværksætterprisen gik til Maritime Ship Supply fra Frederikshavn.

13 kandidater var indstillet til Vækst og Vilje Erhvervsprisen af de tre lokale erhvervsforeninger, handelsstandsforeninger og Turisthus Nord. Prisen gives til en virksomhed, person eller organisation, som har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med erhvervsudviklingen i Frederikshavn kommune.

Den indsats har følgende gjort: AVK Tooling A/S, Harde Staal A/S, Gert Nielsen (koncerndirektør Launis A/S, fmd. for FIA), Benefit Nord, Foldens Hotel Aps, Stena Line, Frederikshavn Havn, Skagenfood A/S, Jobi Værft A/S, MARTEC, Skagen Kunstmuseer S/I og Hr. og Fru. B og altså vinderen FF Skagen.

For ottende gang blev Iværksætterprisen uddelt. Her er kravet, at prisen gives til en virksomhed eller virksomhedsleder, som inden for de seneste fem kalenderår har etableret eller overtaget en virksomhed i Frederikshavn Kommune og der igennem bidraget positivt til den erhvervsøkonomiske udvikling. De syv indstillede til Iværksætterprisen var: S. 386 Casilo Aps, Cantona House A/S, Crestwing v. Ruth Bloom, Laurentius Aps, Pakhuset, Skagen og Lars Sørensen med kutter Sofie Lykke og vinderen Maritime Ship Supply.