FfI fik ørerne i maskinen

HÅNDBOLD: FfI var med til pausen i lørdagens hjemmekamp mod Fredericia, hvor holdet kun var bagud med et mål, men det endte med den helt store deroute og et stort nederlag. Hele 28-16 sejrede gæsterne med.

- Jeg vil ikke engang sige, at det kun var anden halvleg, der var problemet. I første halvleg kom vi også bagud med 7-1, men kom tilbage. Generelt må vi bare sige, at vi skød Fredericias keeper på landsholdet i dag. Jeg tror, at han stod med en redningsprocent på 60, og det satte sig i vores spillere, siger træner Morten Holmen.

- Men jeg synes ikke, at vi er så meget dårligere end Fredericia, som resultatet viser. Så vi må hjem og arbejde med tingene igen og sørge for, at spillerne ikke er bange for at skyde de rigtige steder, siger han.

Det var første gang, at klubben arrangerede dobbeltarrangement sammen med Vendsyssel Håndbold, så begge kampe blev spillet i Arena Nord.

- Der var virkelig god stemning og mange folk på lægterne - så var det bare ærgerligt, at holdene ikke kunne give tilskuerne en sejr, siger Morten Holmen.