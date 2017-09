FFI overraskede mod oprykningskandidater

HÅNDBOLD: Efter to nederlag i sæsonens første to kampe i 1. division leverede håndboldherrerne fra Frederikshavn FI fredag aften en artig overraskelse.

På udebane vandt vendelboerne med hele 32-25 over oprykningskandidaterne fra Skive.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi kan matche Skive, for det vidste jeg, at vi kunne, hvis vi spillede op til vores bedste, men jeg må være ærlig og sige, at jeg er overrasket over, at vi vandt med syv mål. Det var en rigtig god præstation af især forsvar og målmand, og det havde Skive godt nok svært ved at løse, siger Frederikshavn-træner Morten Holmen.

Den overraskende sejr i Skive betyder dog ikke, at FFI nu er tilfredse.

- Lige nu skal vi glæde os over en flot sejr, men allerede på søndag skal jeg nok sørge for, at spillerne får armene ned igen, når vi skal styrketræne. Vi skal fortsætte det gode arbejde de næste måneder, for vi er slet ikke der, hvor vi skal være endnu, siger Morten Holmen.