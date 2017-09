FfI tabte stort på udebane

RANDERS: FfI Håndbold fik ørerne i maskinen i lørdagens udekamp mod Randers.

- Jeg synes, at resultatet lyver en smule, for Randers var ikke 10 mål bedre end os. VI er kun bagud med to ved pausen og har chancerne til at lukke det helt tæt, men når man så mister den på en kontra, og de scorer i stedet, så gør det ondt. Og der må vi erkende, at manglende rutine nok betyder noget, siger træner Morten Holmen.

- Jeg kan aldrig være tilfreds, når vi taber med 10. Men i 2x20 minutter spiller vi lige op med Randers. Og det synes jeg så absolut er godkendt på udebane imod et tophold, der har helt andre forudsætninger, end vi har selv, siger Morten Holmen.

Næste opgave er fredag aften ude imod Skive.

Sebastian Kanstrup og Lasse Rask blev topscorere for FfI med hver fem scoringer.