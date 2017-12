Fik afslag på asyl: Ville brænde asylcenter ned

FREDERIKSHAVN: Et iransk ægtepar hældte benzin ud over sig selv og truede med at brænde Frederikshavn Asylcenter ned, efter de havde fået afslag på asyl.

Det kom frem under retssagen mod ægteparret, der sidste uge blev idømt otte måneders fængsel og udvisning af landet i seks år.

Episoden fandt sted 2. august, hvor ægteparret - en 41-årig mand og en 35-årig kvinde - udover at hælde benzin ud over sig selv, også hældte benzin ud i døråbningen ind til det rum på asylcentret, hvor deres 16-årige søn befandt sig.

Anklager Anders Koukoumis fortæller, at det iranske ægtepar nægtede sig skyldig i forsøg på brandstiftelse, men at de i stedet forklarede, at de blot ville true. De havde nemlig fået at vide af en bekendt, at hvis de truede med at starte en brand, så ville de få deres søn tilbage og kunne derefter rejse ud af Danmark.

Ville have søn med sig

Forinden episoden havde parret nemlig fået tvangsfjernet deres barn samtidig med, at de havde fået afslag på asyl. Manden og kvinden forklarede således i retten, at de havde opgivet at få lov at blive i Danmark, men at de blot ville havde deres søn med sig.

Retten fandt det dog bevist, at ægteparret havde forsæt til mere end blot at true, og derfor blev de altså dømt for forsøg på brandstiftelse.

Derudover blev de også dømt for hærværk på asylcentret, samt for at have overfaldet to politibetjente i forbindelse med brand-episoden på asylcentret.

Ægteparret valgt at anke dommen på stedet.