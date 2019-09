Fik ekstra på kontoen: To mænd dømt for overfald i fængsel

JERUP:To unge mænd fik lagt ekstra tid oven i de fængselsstraffe, som de i øjeblikket afsoner i Kragskovhede Fængsel, da de blev dømt for et groft overfald i fængslet.

Overfaldet fandt sted 31. juli om aftenen, hvor den ene af de dømte - en 20-årig mand - nikkede en medfange en skalle.

Umiddelbart efter overfaldt en 19-årig mand først manden, der lige havde fået en skalle og senere en anden mand og slog dem i hovedet og på kroppen.

Ifølge anklagemyndigheden stak han også de to mænd i hovedet og på kroppen med en ukendt genstand.

Det er nemlig aldrig lykkedes at finde frem til, hvad der eventuelt kunne være blevet stukket med, men voldsofrene havde læsioner i hovedet, der kunne tyde på stik-sår, forklarer anklager Sofie Stokholm.

Den 19-årige nægtede dog at have stukket, og i øvrigt også, at der var tale om et overfald. Ifølge ham var der tale om et almindeligt slagsmål.

Det var Retten i Hjørring ikke helt enig i, og idømte den 19-årige et år og tre måneders fængsel for grov vold.

Den 20-årige erkendte at have nikket en skalle, og det var også det eneste han blev dømt for, hvilket udløste tre måneders fængsel.

Årsagen til overfaldet i fængslet, blev der aldrig kastet lys over i retten.