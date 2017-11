Filmprisvinder på Nordisk Filmfestival

FREDERIKSHAVN: Nordisk Råds Filmpris 2017 blev onsdag aften uddelt, og prisen gik til den finske instruktør og manuskriptforfatter Selma Vilhunen og producerne Kaarle Aho og Kai Nordberg for filmen "Little Wing".

- Vi er superstolte over at have filmen på vores program til festivalen her i Frederikshavn, og håber at rigtig mange har lyst til at komme ind og se den - og de mange andre, gratis filmforevisninger i de fire dage, festivalen kører, udtaler filmfestivalens formand, Jens Ole Amstrup

"Little Wing" er fortællingen om den 12-årige Varpu, som en dag får nok af sin mor. Hun stjæler en bil og kører nordpå for at finde sin far. Juryen skriver: I "Little Wing" præsterer Selma Vilhunen at indfange store og helt centrale følelser med meget små virkemidler, og hun beviser, at hun som instruktør og manuskriptforfatter besidder en følsomhed ud over det sædvanlige. Nordisk Råds filmpris er på 350.000 danske kroner.

Nordisk Filmfestival, der har været afholdt i Frederikshavn siden 2013, afholdes i år fra torsdag den 16. til søndag den 19. november.