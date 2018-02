Finke fløj fra Kina til Skagen

SKAGEN: Den vejer blot 14 gram, den spinkle gråsisken med den røde pandeplet, og den kan umiddelbart virke sart og skrøbelig.

Men den er sej, og nu har en stor gråsisken af kinesisk herkomst sat en imponerende rekord i fugletræk fra øst til vest.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening på sin hjemmeside.

Finken er fløjet mindst 6.953 kilometer fra provinsen Heilongjiang i det nordøstligste Kina til et krat på heden nord for Skagen, hvor fuglen blev fanget i et ringmærkningsnet juleaftensdag.

Koden på fuglens kinesiske ring blev aflæst af ringmærkeren Michael Ancher, der er frivillig ringmærker for Statens Naturhistoriske Museum og Skagen Fuglestation.

Via Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum blev informationerne om tid og sted for fangsten sendt til den kinesiske ringmærkningscentral.

Kineserne kunne herefter fortælle, at den "nordjyske" stor gråsisken, der er en han, blev ringmærket 3. november 2016 nær byen Tangwanghe i provinsen Heilongjiang i det nordøstligste Kina.

Dermed var det ganske vist, at den grå finke havde sat en bemærkelsesværdig rekord.

De knap 7.000 kilometer i fugleflugtslinje fra ringmærkningsstedet i Kina til fangstnettet i Skagen er nemlig det længste påviste træk, som en ringmærket småfugl har gennemført fra egne langt mod øst til den danske natur.

Det er ikke ukendt, at der om efteråret ankommer stor gråsisken i større antal og langvejs fra til Nordvesteuropa. Tidligere er eksemplarer af stor gråsisken, der er ringmærket i Kina, blevet fundet i Sverige, Norge og Holland, oplyser Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum.

Foto: Arnstein Rønning