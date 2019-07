Kvinde slog hovedet mod betonkant: Fire mænd efterlyses for voldtægtsforsøg

SKAGEN: En 28-årig kvinde blev natten til torsdag forsøgt voldtaget i Skagen, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Episoden fandt sted klokken 01.45, hvor kvinden sad på en trappesten på Østre Strandvej i Skagen. Fire udenlandske mænd kom forbi, greb fat i den 28-årige kvinde og trak hende ud på vejen. Her forsøgte de at trække bukserne af kvinden, der dog fik slået så meget fra sig og kradset den ene af mændene, at de opgav og slap hende.

Signalement på de fire mænd A: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende, 16-18 år, cirka 165 cm høj og spinkel af bygning. Kortklippet i siderne og med kort hanekam. Iført sort hættetrøje med stort Adidas-logo på brystet, sorte Adidas busker med tre hvide striber. B: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende, 16-18 år, grønne øjne, iført rød hættetrøje og sko af mærket Adidas Ultra boost. C: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende, iført mørkt tøj. D: Mand, udenlandsk/arabisk af udseende, iført mørkt tøj.

Den 28-årige kvinde blev antastet af gerningsmand, A, og hendes hoved blev slået mod en betonkant. Kvinden fik dog sat sig så meget til modværge, at alle fire mænd stak af Truckvej i sydlig retning.

Ring 114 med information

Lederen af efterforskningen, politikommissær Carsten Straszek understreger i en pressemeddelelse, at det er en yderst alvorlig sag. Han opfordrer alle, der har set eller hørt noget om straks at rette henvendelse til politiet på telefon 114. Det gælder også, hvis man har hørt eller set noget i området omkring gerningstidspunktet.

Politiet har siden anmeldelsen efterforsket på fuld kraft i sagen.

Der er foretaget tekniske undersøgelser på stedet, den 28-årige kvinde er personundersøgt, og der er gået spor med tjenestehund i området. Derudover har politiet foretaget afhøringer af forurettede og anmelder samt forhøringer i omkring gerningsstedet.

- Der ligger et større efterforskningsarbejde foran os i den kommende tid, understreger Carsten Straszek og tilføjer, at alle informationer fra offentligheden i sagen vil være en hjælp i efterforskningen.