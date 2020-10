Fire nordjyske campingpladser sat til salg for tre år siden - én mangler at blive solgt

NORDJYLLAND: Den daværende VLAK-regering besluttede sig i efteråret 2017 for at sælge ud af de statsligt ejede campingpladser. Dengang lød det, at staten skulle koncentrere sig om sine kerneopgaver og derfor overlade ejerskabet af sine campingpladser til andre.

I alt skulle staten afhænde 17 campingpladser - herunder fire arealer - hvoraf fire af disse var placeret i Region Nordjylland.

Det drejer sig om Bunken Strand Camping, Tranum Klit Camping, Svinkløv Camping og Rødhus Klit Camping. De tre sidstnævnte er alle placeret i Jammerbugt Kommune, mens førstnævnte ligger ved Ålbæk nær Frederikshavn.

Fire nordjyske campingpladser blev sat til salg Kilde: Naturstyrelsen. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Her, tre år senere, er der sket en del med overdragelsen af netop disse. Det er dog ikke alle campingpladserne, som er kommet på nye hænder. Det oplyser Naturstyrelsens pressemedarbejder, Lykke Fabricius, i en mail til NORDJYSKE.

På nuværende tidspunkt er det således kun Bunken Strand Camping, der endnu ikke har fået en ny ejer.

Både Rødhus Klit Camping og Svinkløv Camping blev overdraget til det statslige ejendomsselskab, Freja, i foråret 2019, som stod for det videre salg. Og de blev solgt ganske kort efter, kan kommunikationskonsulent hos Freja Ejendomme, Thomas Endelt Andersen, oplyse.

Året forinden var Tranum Klit Camping også til salg - også kun i en kort periode.

Inde i en proces

Således er salget af Bunken Strand Camping foreløbigt i en proces. Naturstyrelsen oplyser, at det forventes, at Folketingets Finansudvalg vil behandle overdragelsen inden for de næste par uger.

Herefter er det, ligesom med de to førnævnte campingpladser, det statslige ejendomsselskab Freja, der står for håndteringen af salget.

I foråret 2019 kunne det statslige ejendomsselskab, Freja, endvidere oplyse, at Rødhus Klit Camping havde en minimumspris på 3,8 millioner kroner, mens Svinkløv Campings var noget højere, nemlig 9,5 millioner kroner.

Hvad Bunken Strand Camping kommer til at koste, må vi vente et par uger på at få at vide.

Freja Ejendomme vil nemlig ikke kommentere på den eventuelle pris, som Bunken Strand Camping bliver sat til salg til, førend overdragelsen reelt er hændt.