Fiske-Jensen i ny storm

SÆBY: Restauratøren og bygmesteren Jacob Jensen er røget ind i et nyt stormvejr. Han blev for nogle år landskendt for sin fejde med Jensens Bøfhus, som endte med at få nedlagt forbud mod, at han brugte sit eget efternavn til sin restaurant på Sæby Havn.

Nu er naboerne på havnen i Sæby på barrikaderne, fordi Jacob Jensen vil opføre en ny 70 kvadratmeter stor altan på nordvestsiden af pakhuset på Havnen 12A. Her åbner han en ny fiskerestaurant i den lukkede restaurant Frank’s.

Den store altan skal give mulighed for udendørs servering i aftensol i sommerhalvåret. En glasafskærmning skal sikre læ for vestenvinden.

Men naboerne er ikke glade.

Under en nabohøring er der kommet indsigelse mod opførelse af altanen fra en halv snes, hovedparten af dem ejere af huse i bebyggelsen Havnepromenaden - de nye havnehuse, som før opførelsen i 00’erne gav anledning til massive protester fra naboer og fra havnens beboerforening.

De fleste af dem, der nu gør indsigelse, protesterer af de samme grunde som naboerne gjorde dengang: fordi de mister udsigt, og fordi de forudser indkigsgener på deres matrikel. Nogle frygter også støjgener fra det nye udendørs serveringsområde, og flere forudser værdiforringelse af deres huse

Advokat Hans Jørgen Kaptain, Havnepromenaden 6, anfører, at kommunen slet ikke har hjemmel til at give de ønskede dispensationer fra lokalplanens bestemmelser om byggefelt og bebyggelsesgrad. Det kræver en ny lokalplan, som er en mere omfattende og tidkrævende proces end en dispensation.

Jacob Jensen har kommenteret indsigelserne. Han mener ikke, altanen vil give større indkigsgener eller støjgener end dem naboerne allerede må leve med fra en eksisterende, hævet cafeterrasse i stueplan under restauranten.

Altanen vil efter hans mening heller ikke betyde meget for naboernes udsigt, da afskærmningen bliver med transparent glas.

Jacob Jensens ansøgning behandles i plan- og miljøudvalget tirsdag.