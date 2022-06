Fiskefestivalen vender tilbage til Strandby

STRANDBY:Efter to år uden Fiskefestival grundet corona kan du nu igen opleve alt godt fra havet og musikalsk underholdning på havnen i Strandby.

- Det er nemlig med stor glæde, at Lions Club Bannerslund igen kan byde velkommen til vores Fiskefestival, lyder det.

Fiskefestivalen finder sted 18. juni, og festpladsen på havnen er klar klokken 10:30, hvor Henrik, Henning og Birgit underholder med harmonikamusik. De afløses klokken 10:50 af musikunderholdning med All Workers Brass Band, hvis repertoire er allround populær swing- og jazz musik.

Åbningstaleren Karl Erik Slynge er direktør hos Trigon og formand for Frederikshavn Erhvervsforening. Han ankommer med Søværnets Patruljeskib P523 Najaden, og modtages med kanonsalut på kajen.

Indgangen til festpladsen på kajen. Foto: SAL/Strandby Fiskefestival

Gennem sit formandskab er Karl Erik Slynge blandt andet et aktiv i projektet ”Havet som have” som Erhvervsforeningen lancerede i sommeren 2020.

Lokalt i Strandby er Karl Erik Slynge også aktiv i arbejdet med planlægning af det nye Badeparadis på Strandby Nordstrand.

Efter åbningstalen vil der være boder med salg af frisk fisk, fast food, tørfisk og hjemmelavede fiskeplatter. Der kan købes drikkevarer i auktionshallen og ude på kajen.

Der vil være kræmmerboder, og de lokale dagplejere har kaffe på kanden og et flot kagebord. På kajen vil der også være biludstilling fra Uggerhøj og Rørbæk biler.

Beredskabet vil, om muligt, være på kajen med en stigevogn.

Der købes friske fiskeprodukter. Foto: SAL/Strandby Fiskefestival

Fra klokken 11:30 vil der være åbent skib på P523 Najaden, og foreningsskibet Alvilde. På sidstnævnte vil der være mulighed for korte sejlture.

Der vil være aktiviteter for børn, hoppeborg, røre-bassin med fisk og skaldyr fra klokken 11:45.

I tiden frem til klokken 13:00 er der også musikalsk underholdning på kajen.

Mads Toghøj & Søren Bøje underholder fra 13:00.

- Så tæt på Skagen, behøver Mads Toghøj & Søren Bøje ikke nogen særlig præsentation, men alligevel: Mads er født og opvokset i Skagen og hans repertoire byder, udover hans egne sange, også på en masse gode covernumre i country- eller Americana genren. Mads har spillet på mange beværtninger, forskellige festivaler og byfester. Mads og Søren rendte på hinanden for et par år siden og fandt hurtigt ud af at det var det helt rigtige. ”A match made in heaven” og i dag spiller Søren med i de fleste af Mads Toghøjs projekter, fortæller Kurt Berg Larsen fra Lions Club Bannerslund.

Mads Toghøj & Søren Bøje underholder fra 13:00. Privatfoto

- I Lions Club Bannerslund har vi brug for midler til vores humanitære hjælpearbejde. Hele overskuddet fra Fiskefestivalen bliver brugt til donationer og hjælp til nødlidende, både lokalt, nationalt og internationalt.

Når du støtter Lions Club Bannerslund, så gør du klubben i stand til at hjælpe trængende ”all over”, fortsætter han.

- Fiskefestivalen lukker klokken 16:00 og Lions Club Bannerslund siger tak for denne gang og på gensyn i 2023.

På www.fiskefestival.dk kan du læse mere om begivenheden.