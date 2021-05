Fiskekutter og fragtskib kolliderede – kutteren tog store mængder vand ind

Det kunne have været endt helt galt, da en fiskekutter i de helt tidlige morgentimer kolliderede med et fragtskib ud for Strandby.

Det fortæller den vagthavende på kystredningstjenestens redningsstation i Skagen.

For efter kollisionen tog fiskekutteren store mængder vand ind fra det store hul i stævnen, som kollisionen med fragtskibet havde givet. Den vagthavende fortæller, at kutteren havde fået et kraftigt tryk i stævnen.

Derfor sendte redningsstationen i Skagen hurtigt begge deres både ud og fik hurtigt sendt en pumpe over på kutteren, så vandet kunne blive pumpet ud igen.

Ved redningsaktionen var der også sendt en helikopter i luften, ligesom det maritime patruljefartøj Freja fra Forsvaret var til stede, fortæller Christer Haven, der er presserådgiver hos Forsvarskommandoen.

Det lykkedes for mandskabet fra redningsstationen at få pumpet så meget vand ud af kutteren, at skipperen kunne få den ind til Strandby, hvor den straks blev bugseret ind på værftet.

Efter kollisionen blev fragtskibet, som fiskekutteren kolliderede med, ligge for anker ud for Skagen, indtil politiet fik klarlagt forløbet.