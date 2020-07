Fiskerhytte tømt for alt af værdi

SKAGEN:En af de såkaldte fiskerhytter på Kuttervej i Skagen er i løbet af den seneste uge blevet tømt for værdier.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

- Tyvene har brudt en dør op, og så har de ellers fjernet stort set alt, hvad de har kunnet tage med sig. så de må have haft en større bil for at kunne have alle tyvekosterne med sig, fortæller politikommissæren.

På listen over tyvekoster er et fjernsyn, et Apple tv-udstyr, en iPad, en iPhone, en Macbook, en keramisk kogeplade, et smykkeskrin og en del tøj.

- Vi håber lidt, at der er nogen, der har set en større varevogn eller måske en mindre lastbil i området i løbet af den seneste uge. Så vil vi meget gerne høre om det, siger Peter Skovbak.

Indbruddet er sket i dagene fra 1. juli til 8. juli, hvor ejeren af fiskerhytten ikke har været i Skagen.