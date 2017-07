Fiskeri på rekordkurs - ordreboom til Skagenværft

NORDJYLLAND: Et fantastisk 2016 ser ud til at blive overgået af et endnu bedre 2017 – danske fiskere har kurs mod rekordindtjening. Det skriver Finans.

Boomet i fiskeriet skaber masser af vækst på værfterne og i resten af følgeindustrien.

På Karstensens Skibsværft i Skagen er der fuld gang i byggeriet af nye fiskeskibe.

- Vi mærker tydeligt, at fiskerne afgiver flere bestillinger på både reparationer og nybygninger. Efter en række dårlige år har erhvervet haft et investeringsefterslæb, siger administrerende direktør Knud Degn Karstensen til Finans.

- Vi fokuserer på store skibe til industrifiskeri og leverer fem nybygninger i år. Vi kan ikke nægte, at ordrebogen ser fornuftig ud. Vi har stadig plads til reparationer og ombygninger, men på nybygninger er vi booket godt op helt ind i 2019, siger værftsdirektøren.

Bedste indtjening

- I 2016 havde vi den bedste indtjening i mange år, og det virker realistisk, at erhvervet kan forbedre indtjeningen med yderligere 8-10 pct. i år. Det afhænger dog selvsagt af, hvordan kvoterne bliver udnyttet resten af året. Lige nu er især industrifiskeriet rigtig godt, mens fiskeriet efter spisefisk er på niveau med 2016, fortæller Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening til Finans.

Særkørsler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens databaser viser, at danske fiskere i årets første fem måneder har landet 449.000 tons fisk. Det er dobbelt så mange som i samme periode i 2016.

Optimismen blomstrer

Bag denne fremgang ligger en eksplosiv vækst i fangsterne af såkaldte industrifisk som tobis, der anvendes til fiskemel og fiskeolie.

2017 er begyndt særdeles lovende for industrifiskerne, som har haft historisk store fangster af tobis. I den del af fiskeriet bliver der tjent penge på alle niveauer lige nu, og der er ingen tvivl om, at indtjeningen her bliver højere end i 2016, vurderer Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, som varetager de store industrifiskeres interesser.

I efterårsmånederne fanger industrifiskerne også sild og makrel, og den samlede bundlinje for året afhænger af, hvordan priser og fangster på disse arter udvikler sig.

Svend-Erik Andersen glæder sig over, at fiskernes fremgang smitter af i mange havnebyer.

- Det er længe siden, der har været så mange nybygningsprojekter i gang. Der er også sat gang i flere ombygninger og renoveringer.

Hele vejen rundt om Nord- og Vestjylland er der optimisme blandt både de yngre og de mere gråhårede fiskere, fortæller fiskeriformanden.