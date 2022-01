Fjerdedel af alle ansatte på stor, nordjysk skole corona-ramt: - Vi håber, det har toppet

De hænger på med det yderste af neglene på Strandby Skole i Frederikshavn kommune i øjeblikket: Efter genåbningen af skolerne har covid-19 nu gjort et kraftigt indhug blandt ansatte og elever.

Afdelingslederen på Strandby Skole, Mogens Brag, kunne således oplyse, at status tirsdag var, at man har 52 smittede elever og 12 i personalegruppen.

Det svarer til godt en tiendedel af eleverne, og en fjerdedel af de ansatte.

- Vi har været hårdt ramt i en uges tid efterhånden. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, men vi håber, at det har toppet nu, lyder det fra Mogens Brag.

Der er stor fokus på at holde afstand og undgå at blande sig på skolens matrikel, så det ikke bliver endnu værre.

- Vi har skåret ned på antallet af små hold, hvor man eksempelvis har haft læsning og matematik-boost samt trivselssamtaler. Ikke fordi, det ikke er vigtigt, men fordi vi skal have dagligdagen til at fungere. Vi har talt om, at vi kunne komme i en situation, hvor de ældste elever måske skulle undervises hjemme. Men der er vi ikke endnu, siger afdelingslederen.

Mogens Brag, afdelingsleder på Strandby Skole - har selv været hjemme i flere dage med covid-19. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

På skolen har man kun kunnet få enderne til at nå sammen, fordi personalet har udvist stor fleksibilitet.

En kvindelig lærer, der er isolation med sine børn derhjemme, har eksempelvis sørget for virtuel undervisning af en klasse på selve skole. De skulle have fysik, og det er ikke så nemt at hive en vikar ind fra gaden, der kunne klare den opgave.

Mogens Brag sidder faktisk selv derhjemme i øjeblikket, fordi han er corona-ramt.

- Men jeg er ved at være symptomfri nu, kan jeg mærke - så måske kan jeg komme tilbage på skolen fredag, lyder en forsigtig vurdering.