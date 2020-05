SKAGEN:Der gik onsdag sidst på eftermiddagen ild i en tørretumbler i et rækkehus på Skovvej i Skagen, men Falck i Skagen rykkede hurtigt ud til adressen med både sprøjte og tankvogn og fik branden under kontrol og sørget for udluftning.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.