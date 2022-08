Flemming har guidet 44 amerikanske helikoptere i havn

FREDERIKSHAVN/ESBJERG:Et fragtskib på 265 meter indeholdende blandt andet 44 helikoptere.

'Arc Endurance' ankom mandag til Esbjerg Havn bærende på en værdifuld last fra USA. Og når så stort et fragtskib skal guides ind i en havn som den i Esbjerg, skal der bruges mandskab fra Marinehjemmeværnet.

Hele 44 amerikanske helikoptere stod pakket sammen inde i det store fragtskib. Foto: Astrid Dalum

Det er Flemming Høg Philipsen fra Marinehjemmeværnets afdeling i Frederikshavn en del af. Og derfor var han også til stede i én af de to gummibåde, der bidrog til at fragte det monstrøse fragtskib sikkert i havn mandag. De skulle sørge for, at der ikke kom anden trafik på tværs af det store fragtskibs rute.

- Det er spændingen og oplevelsen i det. Dét at komme ud og lave noget andet end i dagligdagen. Vi er i gang og bruger fysikken og energien, siger Flemming Høg Philipsen.

Han er tømrer til dagligt, men måtte grundet opgaven i Esbjerg tage otte dage ud af sin kalender. Og det gør han gerne, selvom tjansen i Hjemmeværnsflotille 116 Maritime Force Protection (MFP) - som det så mundret hedder - er frivillig.

Hvad er MFP? Maritime Force Protection (MFP) er en helt speciel type enheder i Marinehjemmeværnet. De er specialiserede i at beskytte danske og udenlandske flådefartøjer med opgaver som eskorte og maritim bevogtning. Når Forsvaret skal have løst store opgaver, som i Esbjerg, så møder de frivillige soldater i MFP op fra hele landet. VIS MERE

At guide et så stort fragtskib som Arc Endurance er ikke blot en opgave for Marinehjemmeværnet. De samarbejdede således med Forsvaret, det lokale politi og Esbjerg Havn for at sikre, at både skib, gods og personale ombord kom sikkert i land.

Og at Flemming Høg Philipsens kompetencer er eftertragtede, vidner efterspørgslen på den særlige MFP-enhed i Marinehjemmeværnet om.

De har således været kaldt på opgave fem gange hidtil i år - og en enkelt gang sidste år.

Flemming Høg Philipsen har været med på de fire af opgaverne.