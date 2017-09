Flere års fængsel for skud mod butik

SÆBY: En 28-årig og en 43-årig mand er blevet idømt henholdsvis tre år og to et halvt års fængsel for at have gået rundt i Sæby med et oversavet jagtgevær og have skudt to gange mod en butiksrude.

Episoden fandt sted natten til 28. maj blot fire dage efter, at straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder blev fordoblet, så det nu koster mindst to års fængsel.

Derudover var tidspunktet dobbelt-uheldigt valgt for den 28-årige, der affyrede skuddene, mens han var på 24 timers udgang fra fængslet, oplyser anklager Emil Stenbygaard.

De to mænd har siddet varetægtsfængslet siden maj, hvor indehaveren af Torvets Kaffe og Chokolade i Grønnegade i Sæby opdagede skudhullerne i butikkens facadevindue.

I Retten i Hjørring forklarede de to mænd, at de havde været byen og var kommet i tumult på et værthus. De var derfor sure og følte sig uretfærdigbehandlet, da de hentede jagtværet.

Men mændene understregede i retten, at de ikke hentede våbenet for at tage hævn, forklarer Emil Stenbygaard.

Erkendte skud

Den 28-årige fik den længste straf, da det var ham der affyrede de to skud mod Torvets Kaffe og Chokolade i Grønnegade, og han blev derfor også dømt for hærværk.

Under retssagen erkendte han også skudepisoden, mens den 43-årige nægtede sig skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelser om våbenbesiddelse.

Han mente derimod, at han kun var skyldig i at have overtrådt våbenloven, hvilket giver væsentlig mindre straf, fordi han ikke gik med jagtgeværet, forklarer Emil Stenbyggard.

Begge mænd modtog deres domme, men anklagemyndigheden overvejer, om de skal ankes til skærpelse, fortæller Emil Stenbygaard.